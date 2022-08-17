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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'yi kabul etti

17.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basın kapalı gerçekleştirildi.

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