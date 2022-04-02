Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı: (1)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu projesiyle şehir merkezindeki trafiğin rahatlatılarak zamandan yılda 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlanacağını, ayrıca karbon salınımının 19 bin tonun üzerinde azaltılacağını kaydetti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sözlerine ramazanın Türkiye'ye, millete ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek başladı.

Erdoğan, "Rabb'imden bu mübarek günlerin, yaşadığımız sıkıntıların bitmesine, bölgemizin dört bir yanında süren çatışmaların sulhla neticelenmesine, mazlumların ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün Selçuklu'nun, Osmanlı'nın yadigarı, Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı güzelliğine yakışır yeni bir esere daha kavuşturmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını belirten Erdoğan, Tarihi Kral Yolu ve İpek Yolu güzergahlarında bulunan Malatya'nın bugün de kara, hava ve demir yolu ağlarıyla bölgesinin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda olduğunu anlattı.

Erdoğan, tarımdan ticarete, sanayiden turizme kadar pek çok alanda gelişmeye devam eden Malatya'yı hedeflerine uygun altyapıya kavuşturmak için yatırımları kesintisiz sürdürdüklerini aktararak, ramazanın ilk gününün bereketiyle açılışını yapacakları Malatya Çevre Yolu'nun da bu yatırımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Malatya büyüdükçe, geliştikçe, araç sayısı çoğaldıkça merkezle bağlantılı istikametlerdeki trafik yoğunluğunun da arttığına işaret eden Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu Projesi'yle işte bu güzergahtaki trafiği rahatlatıyor, şehrin hayat kalitesini yükseltiyoruz. Bağlantı yoluyla birlikte 53,5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demir yolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp, Pütürge kavşağına kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla, şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak vakitten yılda 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, ayrıca karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık harcamayla tamamlanmıştır."

Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek, her alanda Türkiye'ye sağladıkları katma değeri artıracağına inandığını vurgulayan Erdoğan, çevre yolunun şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, projenin yapımında emeği geçen bakanlığı, kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etti.

- "Bu muhataralı süreçten ülkemizi, adaletin, huzurun, refahın sembolü olarak çıkarmak için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu muhataralı süreçten ülkemizi adaletin, hakkaniyetin, huzurun, refahın sembolü olarak çıkarmak ve hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarının her karışında hem geçmişin ihmallerini telafi ettik hem de yeni ve daha büyük atılımlar için gereken altyapıyı kurduk. Şu anda, özellikle ekranda gördüğüm bu çevre yolu inanıyorum ki bizim sadece Malatya'mıza değil tüm Türkiye'ye bir hediye ve bu ramazan ayında bir müjde olarak veriyoruz."

Ülkedeki tüm ayrımcılıklar gibi yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak, vatandaşların tamamına hizmet veren eserler inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, "Üstelik bunları içeride ve dışarıda önümüze çıkartılan pek çok olumsuzluğa rağmen başardık. Bilindiği gibi bölgemizin farklı bölgelerinde bir süredir iç çatışmalar, işgaller, siyasi ve sosyal çalkantılar yaşanıyor. Türkiye'yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten terör örgütlerini üzerimize salmaya, darbe girişimlerinden gizli-açık ambargolara kadar nice tuzaklarla bu karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu oyunların hepsi de bozularak ülkemizi sağ salim bugünlere getirdik." diye konuştu.

(Sürecek)

