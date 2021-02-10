YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’yı örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’yı örnek gösterdi

10.02.2021 17:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’yı örnek gösterdi

AK Parti Grup Toplantısı’nda Milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri örnek göstererek, “Bay Kemal şöyle yerinde gidip bir görsün Malatya’ya baksın.

AK Parti Grup Toplantısı’nda Milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri örnek göstererek, “Bay Kemal şöyle yerinde gidip bir görsün Malatya’ya baksın. Baksın da belki bunları nasıl yapmışlar der” şeklinde konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemlerdeki hizmet atağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgü aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni örnek göstererek çeşitli videolarla Türkiye’deki belediyelerin geldiği noktayı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmaları sırasında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden bahsetmesi ve kamuoyuna izlettirdiği videolarda, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlere yer vermesi Malatyalıların göğsünü kabarttı.
“Mazeretlerin arkasına sığınmadan hizmet ürettiler”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elazığ depreminden sonra hemen bir yılı doldurmadık. Oradaki biten konutların teslim törenini yaptık. Yılsonuna kadar kalanını da yapıp teslim edeceğiz. Bay Kemal bu kadar kısa zamanda nasıl bitti diye gidip görsün. Malatya’yı gidip görsün. Görsün ki, belki nasıl da bunları yapmışlar der” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, “Şu salgın ortamında bir başarı hikâyesidir. Aynı şekilde belediyelerimiz hem hizmetlerine hem de yatırımlarına devam ettiler, farklarını belli ettiler. AK Parti; hizmet etmek, eser üretmek, yatırım yapmak, şehirlerini geliştirmek isteyen hiçbir belediyenin mazeretlerin arkasına sığınamayacağı yerel yönetimler sistemine sahiptir” dedi.
Videolarda Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine yer verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Partili belediyelerin ürettiği benzersiz şehirlerin videolarını izlettirdi. 3 dakikalık videoda Malatya’daki parklar, yaşam alanları ve müzelerin yer alması dikkat çekti. Selahattin Gürkan başkanlığında son dönemlerde hizmet atağına geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgüler alması Malatyalıları mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’yı örnek gösterdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Ebru Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Fendoğlu, turizm desteği istedi

Fendoğlu, turizm desteği istedi

Tarihi konaklar bu kez "Gırift" dizisine ev sahipliği yapıyor

Tarihi konaklar bu kez "Gırift" dizisine ev sahipliği yapıyor

Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi

Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi

İnşaat sektörü zor günler geçiriyor

İnşaat sektörü zor günler geçiriyor

Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ediyor

Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ediyor

Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım

Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.