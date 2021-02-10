Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’yı örnek gösterdi

AK Parti Grup Toplantısı’nda Milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetleri örnek göstererek, “Bay Kemal şöyle yerinde gidip bir görsün Malatya’ya baksın. Baksın da belki bunları nasıl yapmışlar der” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemlerdeki hizmet atağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgü aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni örnek göstererek çeşitli videolarla Türkiye’deki belediyelerin geldiği noktayı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmaları sırasında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden bahsetmesi ve kamuoyuna izlettirdiği videolarda, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlere yer vermesi Malatyalıların göğsünü kabarttı.

“Mazeretlerin arkasına sığınmadan hizmet ürettiler”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elazığ depreminden sonra hemen bir yılı doldurmadık. Oradaki biten konutların teslim törenini yaptık. Yılsonuna kadar kalanını da yapıp teslim edeceğiz. Bay Kemal bu kadar kısa zamanda nasıl bitti diye gidip görsün. Malatya’yı gidip görsün. Görsün ki, belki nasıl da bunları yapmışlar der” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, “Şu salgın ortamında bir başarı hikâyesidir. Aynı şekilde belediyelerimiz hem hizmetlerine hem de yatırımlarına devam ettiler, farklarını belli ettiler. AK Parti; hizmet etmek, eser üretmek, yatırım yapmak, şehirlerini geliştirmek isteyen hiçbir belediyenin mazeretlerin arkasına sığınamayacağı yerel yönetimler sistemine sahiptir” dedi.

Videolarda Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine yer verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Partili belediyelerin ürettiği benzersiz şehirlerin videolarını izlettirdi. 3 dakikalık videoda Malatya’daki parklar, yaşam alanları ve müzelerin yer alması dikkat çekti. Selahattin Gürkan başkanlığında son dönemlerde hizmet atağına geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgüler alması Malatyalıları mutlu etti.



