Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultani çekirdeksiz kuru üzüm Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Manisa Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Tarım ve orman alanında gerçekleştirilen yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda Manisa'ya 27 baraj ile 11 gölet yaptıklarını inşa edilen sulama tesisleri ile 218 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını, yapımı süren sulama tesisiyle 199 bin dekar tarım arazisini daha sulamaya açacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa ve ilçelerinde inşa ettikleri 75 taşkın koruma tesisi ile kent merkezi, 75 yerleşim yeri ile 76 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını söyledi.

Manisalı çiftçilere toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Bu vesileyle hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi bir istismara meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı Sultani çekirdeksiz kuru üzümü Toprak Mahsulleri Ofisimiz, yani biz çiftçi kardeşlerimizi mağdur ve mahrum etmeyiz. Yani geçen yıl bu 13 liraydı değil mi?

Şimdi bu yıl da Cumhurbaşkanınız, bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyat olarak hem güçlü devlet hem güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. Nasıl bereketli mi, elhamdülillah yani sizin bu bereketiniz var ya sizin bu samimiyetiniz var ya sizin bu ihlasınız var ya inşallah üzümlerde ki bereketi de ne yapacaktır, artıracaktır. İnşallah şöyle 2 gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp, bir hafta içinde de kurutup hemen yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım. Ya Allah bismillah diyelim. Kuru üzüm fiyatımızın üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da son 20 yılda Sanayi ve Teknoloji de 3 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 1 Teknopark, 30 araştırma ve geliştirme merkezi ile 5 tasarım merkezi kurduklarını, sigortalı çalışan sayısını 218 binden 437 bin seviyesine yükselttiklerini kaydetti.

Bakanlıklar, kurumlar ve belediyeler tarafından Manisa'ya kazandırılan toplam yatırım tutarının 4 milyar 665 milyar lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını gerçekleştireceklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde 506 dersliğe sahip ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise binalarını, 700 yataklı pansiyonları, spor salonlarını, üniversitenin hastane ve öğrenci merkezi ek binalarının hizmete sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporda alanın da yüzme havuzları, spor salonları, gençlik merkezleri, futbol sahaları ve atletizm sahası gibi çok sayıda tesisin hizmete açılacağını da belirterek, sağlıkta Manisa 558 yataklı Şehir Hastanesinin, 400 yataklı Merkezefendi Devlet Hastanesinin, 75 yataklı Kula Devlet Hastanesinin, 10 yataklı Ahmetli İlçe Hastanesinin ve sağlık evlerinin resmi açılışının yapılacağını hatırlattı.

Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Hastanesi'nin salgın döneminde tamamlanarak fiilen hizmete alındığı için salgın sürecinde Manisa halkına önemli katkılar sağladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam eti:

"TOKİ, Yunus Emre'de iki etap halinde toplam bin 523 konutu, dükkanları, çevre düzenlemeleri, camileri ve diğer donatıları ile tamamladı. Gördes'te 200 konut, Kırkağaç'ta 234 konut ayrıca çeşitli yerlerde köy evleri ve diğer projelerde TOKİ tarafından inşa edildi. Evet bu açılışları da buradan yapıyoruz, İller Bankası desteğiyle çeşitli ilçelerimizde tamamlanan yol, içme suyu, çevre düzenlemesi, asfalt ve kanalizasyon projelerini de resmen hizmete açıyoruz. Bunların yanında Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarına ait çok sayıda yatırımında açılışını resmen gerçekleştiriyoruz. Polat Yağcı kardeşimizin desteğiyle inşa edilen iki ayrı camide bugün açılışını yaptırdığımız eserler arasında yer alıyor."

- "Hep birlikte Türkiye olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da belediyelerin yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir belediyemizce tamamlanan hizmet binası, otel ve alışveriş merkezi, katı atık, bertaraf ve enerji üretim tesisi. Rekreasyon projesi, cadde ve meydan düzenlemeleri, spor tesisleri gibi çok sayıda yatırımında resmi açılışını buradan yapıyoruz. Gördes, Kırkağaç, Ahmetli, Demirci, Soma, Selendi, Şehzadeler ve Yunus Emre belediyelerimize alt yatırımlar sebebiyle açılışları buradan gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Manisa'ya kazandıran kurumlarımızı, belediyelerimizi ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük yatırımlarla Manisa'da olacağız. Şimdi hazır mısınız, şöyle elleri kaldıralım gür seda ile. Tek millet, tek bayrak, tek millet ve tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız."

- Törenden notlar

Toplu açılış töreninin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda "Osmanlı'nın görkemli sancağı şifa şehri Manisa'mıza hoş geldiniz", "Bir seni bildik bir seni sevdik sen dik dur büyük usta 2023'e ant içtik", "Yüzüncü yıl şen olacak yeşerecek köşe bucak halkın gücü desteğiyle", "Asrın Fatihi üzüm diyarı şehzadeler şehri Manisa, her zaman seninle" ifadelerinin bulunduğu pankartlar dikkati çekti.

Erdoğan, toplam yatırım bedeli 4 milyar 465 milyon 530 bin lira olan 270 tesisisin açılışını yaptı.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP İl Başkanı Murat Öner ile AK Parti ve MHP milletvekilleri açılış kurdelesini kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Manisa Valiliği'ni ziyaret etti.

(Bitti)

