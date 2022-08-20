Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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