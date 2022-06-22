Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi.

Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının sürdüğü ormanlık alanda helikopterle incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.



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