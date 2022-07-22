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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

22.07.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya makamlarıyla ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yürüttüğü süreç neticesinde imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bahçeli, bu süreçte ortaya koyduğu gayret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.

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