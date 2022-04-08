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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışında konuştu: (1)

08.04.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstanbul'un tarihi, coğrafi ve kültürel yapısını yansıtan, şehrimize çok yakışan bu müzenin ziyaretçileri, medeniyetleri inşa eden asli gücün ilim ve hikmet olduğunu fark edeceklerdir" - "İslam medeniyetini yok sayarak dünya tarihi yazmanın ve bilimde bugünkü seviyeye nasıl gelindiğini kavramanın imkansızlığı müzemizde sergilenen eserler sayesinde bir kez daha anlaşılacaktır"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un tarihi, coğrafi ve kültürel yapısını yansıtan, şehre çok yakışan İslam Medeniyetleri Müzesi'nin ziyaretçilerinin medeniyetleri inşa eden asli gücün ilim ve hikmet olduğunu fark edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarih boyunca mekanla insanın buluştuğu yerlerde öncelikle şehirlerin kurulduğunu, ardından da medeniyetlerin inşa edildiğini söyledi.

Medeniyetlerin, kültür, sanat ve bilime değer katan şehirlerin ortak eseri olarak geliştiğini dile getiren Erdoğan, "Her medeniyet kendi ahlak, sanat, felsefe ve din anlayışı çerçevesinde şehre bir anlam, bir kimlik kazandırmıştır. Şehirlerin kimlikleri tarihi, edebi ve kültür sanat birikimleri ile şekillenmiştir. Türkiye birçok medeniyete beşiklik etmiş, farklı inanç ve kültürleri potasında eritmiş, tarihin akışında baş rol oynamış çok özel bir coğrafyadır. Kadim şehirlerimizin her biri birer açık hava müzesidir. Bu coğrafyanın göz bebeği olan İstanbul ise bizim en büyük müzemizdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bütün klasik müzelerin sadece maziyi muhafaza ederken İstanbul'un mazi ile bugünün iç içe geçtiği, bir arada hayat sürdüğü bir müze hüviyetinde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İstanbul'un en taze incisi Büyük Çamlıca Camisi'ni de bünyesindeki sanat galerisi, kütüphanesi, konferans salonu, atölyeleri ve müzesiyle coğrafyamızın zenginliğinin nişanesi olarak asırlar boyunca hizmet verecek bir eser olarak medeniyet mirasımıza Allah'a hamdolsun kazandırdık. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz camimizin ve müzemizin inşasında büyük katkıları olan Gürsoy ailesinden Abdurrahman kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Gerçekten de yaklaşık üç yıl önce ibadete açtığımız camimiz ve külliyemiz İstanbul'un siluetine değer katan bir eser oldu."

- "İstanbul'umuz bu eseri de gururla taşıyacaktır"

İslam Medeniyetleri Müzesi'nin külliyenin en önemli bölümlerinden biri olduğunu açıklayan Erdoğan, "Müzemizde sergilenecek eserler bu topraklara yepyeni çehre kazandıran İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor. Milli Saraylar idaremiz tarafından hazırlanan bu müzenin tematik bölümlerinde İstanbul'daki seçkin müzelerden getirilen 650 eser sergileniyor. Bunlar arasında Peygamber Efendi'mizin eşyalarından Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshalarına, Türk dokuma sanatının örneklerinden, mimari ve dekoratif eşyalara, Hüsnü Hat sanatından, çini örnekleri ne kadar her biri diğerinden kıymetli eserler de bulunuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Medeniyetleri Müzesi'nin şehre, ülkeye ve kültür sanat dünyasına hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Muhteşem tarihimizin, kadim medeniyetimizin en kıymetli izlerini gelecek nesillere taşıyacak olan bu müzenin şehrimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum. İstanbul'un tarihi, coğrafi ve kültürel yapısını yansıtan, şehrimize çok yakışan bu müzenin ziyaretçileri, medeniyetleri inşa eden asli gücün ilim ve hikmet olduğunu fark edeceklerdir. Diğer bütün kültür sanat eserleri, işte bu ilim ve hikmet çatısının altında kendini üretmekte, inşa etmekte, yükseltmekte, geliştirmektedir. Asırlar boyunca tıptan edebiyata, mimariden giyime, astronomiden şehirciliğe her anlamda dünyanın öncülüğünü yapan bir medeniyetin mensupları olarak önce kendimizi tanımaya ihtiyacımız var. İslam medeniyetini yok sayarak dünya tarihi yazmanın ve bilimde bu günkü seviyeye nasıl gelindiğini kavramanın imkansızlığı müzemizde sergilenen eserler sayesinde bir kez daha anlaşılacaktır. Asırlar boyunca farklı inanışların, farklı kültürlerin, farklı yaşama biçimlerinin beşiği olmuş İstanbul'umuz bu eseri de gururla taşıyacaktır."

(Sürecek)

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