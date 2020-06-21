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Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

KARS HABERLERİ  | 21.06.2020 10:56 | Son Güncelleme

Her yıl balık ölümlerinin yaşandığı ve kenttin atık sularının döküldüğü Kars Çayı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu.Kars Barajı’nın açılışına video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehrin atık sularının Kars Çayı’na dökülmesini engelleyecek projeyi de süratle hayata geçirerek, çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz” diyerek Karslılara müjdeyi verdi.Uzun yıllardan beri kenttin başta kanalizasyon şebekesi olmak üzere, sanayi atıkları, süt ürünleri üreten fabrikaların peynir altı sularının aktığı ve sık sık balık ölümlerinin yaşandığı Kars Çayı, Kars Barajı’nın faaliyete girmesiyle daha da önemli hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Her yıl balık ölümlerinin yaşandığı ve kenttin atık sularının döküldüğü Kars Çayı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu.
Kars Barajı’nın açılışına video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehrin atık sularının Kars Çayı’na dökülmesini engelleyecek projeyi de süratle hayata geçirerek, çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz” diyerek Karslılara müjdeyi verdi.
Uzun yıllardan beri kenttin başta kanalizasyon şebekesi olmak üzere, sanayi atıkları, süt ürünleri üreten fabrikaların peynir altı sularının aktığı ve sık sık balık ölümlerinin yaşandığı Kars Çayı, Kars Barajı’nın faaliyete girmesiyle daha da önemli hale geldi. Baraj gölünün de kirleten Kars Çayı arıtma tesisleri yapılarak kirliğinin önüne geçilecek.
Cumhuriyet Köyü sınırlarından başlayarak başta sanayi sitesi olmak üzere fabrikaların, hastanelerin, Şeker Fabrikası’nın üniversitenin, peynir tesisleri ile şehir kanalizasyon şebekesinin aktığı Kars Çayı etrafa saçtığı pik kokularla da vatandaşları rahatsız ediyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimatlarıyla yapılacak arıtma tesisleriyle Kars Çayı’nın kirlenmesinin önüne geçilecek. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Kars Çayı temizlenmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

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