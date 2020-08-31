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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı

ORDU HABERLERİ  | 31.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da yaşanan sel felaketini incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da yaşanan sel felaketini incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da çeşitli incelemelerde bulunmak ve vatandaşlara hitap etmek üzere helikopter ile havalimanından ayrılarak Giresun’a hareket etti.

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