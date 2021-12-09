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Cumhurbaşkanı Erdoğan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu'yu kabul etti

09.12.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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