YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Şeker'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Şeker'in ailesine başsağlığı diledi

07.06.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Şeker'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcı (EYP) infilakı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Şeker'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bakan Bilgin, işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldi:Bakan Bilgin, işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldi:
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:13
Öğle
12:52
İkindi
16:50
Akşam
20:22
Yatsı
22:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Oran Eczanesi
Cankaya
Öveçler Can Eczanesi
Cankaya
Yeni Akplaza Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.