Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Şeker'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcı (EYP) infilakı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Şeker'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.



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