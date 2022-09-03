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Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

03.09.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

SAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ 2022'yi ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından karşılandı.

Belediye önünde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşları selamlayan Erdoğan, satın aldığı acıbadem kurabiyelerini vatandaşlara dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara kullanan bir vatandaşın cebindeki sigara paketini alarak sigarayı bırakması için söz aldı.

Daha sonra belediyeye geçen Erdoğan, Başkan Demir'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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