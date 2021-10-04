Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Fırat Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tekirdağ'da görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Doğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.​​​​​​​



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