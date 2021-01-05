YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin'i andı

ANKARA HABERLERİ  | 05.01.2021 21:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin'i andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
12:59
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Dilek Sıhhiye Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Vatan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.