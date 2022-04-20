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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

20.04.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roket saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Kanlıkuyu’nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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