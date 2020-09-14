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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi

ANKARA HABERLERİ  | 14.09.2020 22:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına yönelik saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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