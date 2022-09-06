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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

06.09.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopterin ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit Kesti'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.

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