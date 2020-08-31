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Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde kaybolan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti

ANKARA HABERLERİ  | 31.08.2020 20:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde kaybolan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki selde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden Uzman Jandarma Sami Yılmaz ile operatör Ali Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti.

Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ilçelerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Giresun'da halen kayıp olan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerine ziyarette bulundu ve sabır diledi.

Bütün imkanlarla arama çalışmalarını sonuna kadar devam ettireceklerini vurgulayan Erdoğan, "İlk andan itibaren bütün bakanlıklarımız, AFAD'ımız, jandarmamız bu çalışmalarını imkanlarıyla sürdürüyorlar. Zaman zaman müjdeleri alıyoruz o bile bize yine de bir sevinç vesilesi oluyor. Rabb'im inşallah en kısa zamanda çalışmalarımızın neticesini almayı bize nasip etsin." dedi.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da çalışmalarda görev aldığını anımsattı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra öteki yetkililer yer aldı.

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