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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı

09.07.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu'nun Varkavik Tepe Üs Bölgesi ziyareti sırasında telefonla aradığı Erdoğan, askerlere "Sizler bu vatanı teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz, Rabbim sizlerden razı olsun" şeklinde seslendi

HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'daki sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Sizler bu vatanı teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz, Rabbim sizlerden razı olsun" mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. 3 bin 350 metre yükseklikteki Hakkari Varkavik Tepe'de olduklarını söyleyen Soylu, üs bölgesinde hem jandarma hem polis özel harekat hem güvenlik korucuları hem de Mehmetçiğin görev aldığını belirtti. Soylu, "Hep beraber yıllardır bu tepeyi tutuyorlar. Geçen gün de bu tepenin hemen yakınında 3 teröristi etkisiz hale getirdiler. Biz hem tebrik etmek için geldik hem de bayramlarını kutlamak için. Başkomutanımızla bayramlaşmak istediler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramını kutladığı jandarmalara hitaben şunları söyledi:

"Sizler gerçekten bu vatanı özellikle şehitlerimizin ardından bütün bu teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Sizlere şahsım, ailem, milletim adına en kalbi şükranlarımı bildiriyorum ve Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üs bölgesinde görevli diğer komutan ve personelin de bayramlarını kutladı.

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