Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi ziyaretini değerlendirdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." paylaşımında bulundu.

Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.



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