Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile ortak basın toplantısında konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Somali'nin 2011 yılında, uluslararası toplumun tabiriyle çökme noktasına geldiğine dikkati çeken Erdoğan, o yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek Somalililerin yanında oldukları mesajını verdiklerini aktardı.

Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin açılışını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, "Dünyada malumunuz, en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok. Buradaki büyükelçiliğimizle iftihar ediyoruz. Müteakiben Türk Hava Yolları, Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan seferler başlatmak suretiyle son verdi. Malum 2011, 2015 ve 2016'da üç kez Mogadişu'yu ziyaret ettik. 2012-2017 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar, Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu." diye konuştu.

Aradan geçen zaman zarfında sağlıktan eğitime, altyapıdan kapasite gelişimine kadar Somali'ye her alanda destek verdiklerini, vermeye de devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"TİKA, Türk Kızılay, AFAD Başkanlığımız başta olmak üzere birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece resmi kurumlarımız değil, önemli sayıda sivil toplum kuruluşumuz da yardımlarıyla Somalili kardeşlerimizin yanında yer alıyor. Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi yalnızca Somali'de değil, bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de derman oluyor.

Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşimin Cumhurbaşkanlığı görevine ikinci kez gelmesiyle sonuçlanan seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak yeni hükümete şimdiden başarılar diliyorum. Türkiye bu dönemde de Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edecektir."

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile yaptıkları görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ayrıntılarıyla ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, muhtelif alanlardaki iş birliklerini artırarak sürdürme ve ilişkilerin ahdi zeminini tahkim etme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Somali'de hükümetin kurulmasının ardından bu konuda hızla gerekli adımları atmada fikir birliğine vardıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Tabii bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimiz de akılda bulundurulmalıdır. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrar ve güvenliğinin tüm Afrika boynuzu için taşıdığı öneme vurgu yaptık. Bugüne kadar 5 bin Somalili askerin eğitimini tamamladık. Ayrıca 1000 özel harekat polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin istikrar ve güvenliğine, terörle mücadelesine katkılarımızı sürdürme kararlılığımızı bu vesileyle buradan tekrarlıyorum."

Somali'nin, Türkiye'nin Afrika kıtasının ekonomik kalkınmasına, sosyal barış ve istikrarına verdiği önemi gösteren temel örnek olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız." açıklamasında bulundu.

- Türkiye ile Somali arasında bir anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un huzurunda iki ülke arasında bir anlaşma imzalandı.

İki ülke arasındaki "Ayni Hibe Desteği Anlaşması"na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Somali Dışişleri Bakan Vekili Balal Muhammed Kusmen imza attı.

