Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftarda bir araya geldi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sporda tesisleşme devrimi, tüm branşları kapsayan altyapı yatırımları ve sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen "Sporun Yıldızları İftar Programı"na katıldı.

Buradaki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, sporcularla bir araya gelmelerini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcıların ramazanını tebrik eden Erdoğan, "Bu mübarek günlerin sizlerle beraber ülkemiz, milletimiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını, rahmete, berekete, ülfete, merhamete vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü iftarı Türkiye'nin yüz akı sporcularıyla yapmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirterek, "Sizler, yarışmalarda elde ettiğiniz derecelerle sadece bireysel kariyerinizi zirveye taşımakla kalmadınız, aynı zamanda ülkemize eşsiz hizmetler yaptınız, insanımıza çok büyük sevinçler yaşattınız. Milletimizi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğiniz, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiğiniz, al bayrağımızı farklı spor organizasyonlarında gururla dalgalandırdığınız için her birinizi tek tek tebrik ediyorum." dedi.

- "Ülkemizin başarı grafiği sürekli yükseliyor"

Fiziki engellere ve toplumsal ön yargılara rağmen göz kamaştırıcı başarılara imza atan kadın ve paralimpik sporcuları kutlayan Erdoğan, "Rabbim başarılarınızı daim eylesin, ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Her alanda dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin sporda da makus talihini yendiğini, hamdolsun fetret dönemini geride bıraktığını görüyoruz. Sadece geleneksel olarak zirveyi tuttuğumuz güreş, karate, halter gibi spor dallarında değil bokstan okçuluğa, jimnastikten voleybola, masa tenisinden yüzmeye uzanan çok geniş bir yelpazede ülkemizin başarı grafiği sürekli yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Türk sporcuların katıldıkları hemen hemen hiçbir uluslararası yarışmadan elleri boş dönmediklerini, centilmenlikleri ve çalışkanlıklarının yanında üstün başarılarıyla da spor camiasında büyük takdir topladıklarını dile getiren Erdoğan, bugün sporcuların muhatapları nezdinde hem saygı duyulan hem de çekinilen, çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaştıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda katıldıkları uluslararası spor müsabakalarının neticelerine bakmanın bile Türk sporunun kat ettiği mesafeyi görmek için yeterli olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını asla unutulmayacak hatıralarla spor tarihimize altın harflerle kazınan başarılarla taçlandırdık. Her iki spor etkinliğine de tarihimizin en yüksek sporcu sayısıyla katılma başarısı gösterdik. Dünyadan 20 bine yakın sporcunun iştirak ettiği bu organizasyonda Türk sporcular toplam 28 madalya kazanarak milletimizin iftihar kaynağı oldular. Özellikle ülkemizin orman yangınları ve sel felaketleriyle mücadele ettiği zor bir dönemde Tokyo'dan gelen güzel haberlerle teselli bulduk. Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin Avrupa Şampiyonası ve diğer uluslararası spor müsabakalarında da devam ettirildiğini görüyoruz. Geçen ay Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar. Türk sporunu başarıdan başarıya taşıyan tüm kardeşlerime, sağlık ekibinden çalıştırıcısına, federasyonundan spor kulüplerimize kadar herkese şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."

Eski Türkiye Karate Federasyonu Başkanı merhum Esat Delihasan'ı vefat yıl dönümünde şükranla anarak Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Delihasan'ın Büyükşehir Belediyespor'da sporcu olduğunu söyledi.

Delihasan'ın daha sonra antrenör olarak yoluna devam ettiğini belirten Erdoğan, "Karatecilerimizin merhum Esat başkanın emanetine ve mirasına sahip çıktıklarını görmekten ayrıca büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

"Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir." ifadesini kullanan Erdoğan, elde edilen her başarının, kazanılan her madalyanın gerisinde sabır, fedakarlık ve alın teriyle dokunan zorlu bir sürecin bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıda sporcuların ve hocaların emeklerinin yanında devletin verdiği destek ve teşviklerin de çok önemli katkısının bulunduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Sporda tesisleşme devrimi, tüm branşları kapsayan altyapı yatırımları ve sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır. Kaynakların verimli kullanımı, ihtiyaçların doğru tespiti ve koordinasyon başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir. Gittiğimiz her bir ilimiz veya ilçemizde son 20 yılda spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Eskiden sadece birkaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, kayak pistleri ve diğer tesisler bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış durumdadır. Bakanlığımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz, kulüplerimiz el ele vererek bu doğrultuda adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyorlar."

- "Gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz"

İftar programının yapıldığı tesiste gençlerin ata sporlarını yaşattığını ve geleceğe daha bilinçli, daha teknik, daha profesyonelce hazırlanma imkanına kavuştuklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde yeni kapılar açtıkça, sporun tüm branşlarında engelleri ortadan kaldırdıkça ülkemizin gençleri de o kapılardan koşarak yarınlara yürüyorlar. Hamdolsun 81 vilayetimizde devam eden yatırımlarla Türkiye sporda çok daha aydınlık, başarılarla dolu bir gelecek ve potansiyel vadediyor. Sizler de gerek kazandığınız madalyalarla gerek başarılarınızla gerekse örnek duruşunuzla gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. İnşallah bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı katlayarak artıracağımıza inanıyorum. Sizlerden taşıdığı sorumluluğun bilinciyle daha fazla çalışmanızı, hedeflerinize daha fazla odaklanmanızı bekliyorum."

Zirveye giden zorlu süreçte bugüne kadar hep olduğu gibi tüm imkanlarıyla sporcuların yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu noktada Gençlik Spor Bakanım başta olmak üzere tüm ekibiyle bizler de sizlerin yanında çok daha yüksek performansla yürümeye devam edeceğiz. Nasıl şimdiye kadarki başarı hikayelerini birlikte yaşamışsak 2024 Paris Olimpiyatları'nda da daha büyük başarılara yine birlikte imza atacağız. Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir Cumhurbaşkanı olarak sizlere inanıyor, sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum, Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyor, dua ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi gururlandıran tüm sporcuları tebrik etti.

