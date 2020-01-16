Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop'u kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u015eantajlara dayanamad\u0131! \u00dcnl\u00fc isimden bomba itirafYarg\u0131 mensuplar\u0131 fikri m\u00fclkiyet hukuku alan\u0131nda e\u011fitim alacak\u00d6\u011frencilerden do\u011fadaki hayvanlar i\u00e7in anlaml\u0131 etkinlik
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