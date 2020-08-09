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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu üyeleriyle bir araya geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.08.2020 19:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu üyeleriyle bir araya geldi

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nin ardından tesisleri gezdi.

Erdoğan daha sonra tören alanına tekrar dönerek, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, birer dakika söz alan üyeler, yerli ve milli ilaç üretimine yönelik gelişmeleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın Ankara'da gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda konunun gündeme getirilmesi talimatını verdi.

Toplantıda, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonluğunda, Kovid-19 Türkiye Platformu altında tedavi odaklı 10 ilaç geliştirme projesi ve bağışıklık kazanılmasına yönelik 8 aşı geliştirme projesi olmak üzere 18 proje yürütüldüğü belirtildi.

Platformda 3 ilaç moleküler modelleme, 2 yerli sentetik ilaç, sentez ve üretimi, 2 konvalesan plazma, 3 rekombinat nötralizan antikor ve 8 farklı aşı adayı bulunduğu kaydedilen toplantıda, platformda 167 STAR Bursiyeri dahil olmak üzere 436 araştırmacının çalıştığı vurgulandı.

Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. ülke olarak yer aldığı da ifade edildi.

Bu platform salgın Türkiye sınırlarına girmeden önce, ocak ayı sonunda ilk toplantısını yapmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra helikopterle Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne geçti.

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