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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti

19.05.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katılarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.

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