Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.



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