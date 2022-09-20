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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

20.09.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.

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