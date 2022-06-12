Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da gençlerle bir araya geldi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin, "Belki de önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile onlarla da görüşmeleri yapmak suretiyle ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin eğitimden iş hayatına her alanda önündeki engelleri kaldıranın, siyaseti gençleştirenin, seçme ve seçilme yaşını 18'e indirerek siyasette gençlere hak ettiği değeri verenin AK Parti hükümeti olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti hükümetinin gençlerin mevcut sıkıntılarını yine çözeceğini ve dertlerine derman olacağını dile getirdi.

Erdoğan, "Kimsenin üç günlük siyasi ikbali uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamaya kalkmasına müsaade etmeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizlerle beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade etmek istiyorum ve Gençlik Kolları Başkanımız Eyyüp kardeşimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sözü gençlere bıraktı.

Bitlis'ten gelen Gamze Nur Alaş'ın, "İki gün önce İzmir'de Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıklamıştınız. Muhalefet içerisinde bulunan herkes neden 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim diyor?' Bunun sebebi nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Tabii ben de doğrusu bu aday noktasında hala isim açıklamayışlarını, niye sorusunu arkadaşlarımızla aramızda tartışıyoruz. Tabii enteresan. Hepsi birbirine pas atıyor fakat perde arkasında da adaylık yarışını ayrıca kendi içlerinde de yapıyorlar. Ben mi olurum sen mi olursun vesaire gibi. Tabii bizde bir laf var, 'El alemin derdi bizi mi gerdi' diye. Şimdi onların derdi bizi mi gerdi? Bize ne? Biz işimize bakıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz."

Van'da bugün 170'e yakın açılış gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, heyecan ve coşkunun çok iyi olduğunu söyledi.

Havalimanından meydana kadar yolların kenarında ve dönüşte coşku ve gözlerdeki pırıltının bambaşka olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dolayısıyla şimdi bugünkü bu görüntüyü onlar da tabii izlediler, görecekler. Herhalde bundan sonra da Yüksek Seçim Kurulu ilan ettiği ana kadar bunlar, adaylarını da açıklayamazlar. Bize düşen nedir? Bize düşen ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları biz, her an maça çıkacak gibi hazırlığımızı yapacağız." diye konuştu.

Erdoğan, Bitlis Ahlat'taki yatırımların biteceğini ifade ederek, "İnşallah 25-26 oralardayız. Malazgirt'e Ahlat'tan yürüyüp gideceğiz." dedi.

- "KYK yurtlarına öğrenci arıyoruz"

Muhammed Aras Gökay'ın, "Kiralarda ve özel yurtlarda fiyat artışları var. KYK yurtlarının kapasitelerinin arttırılmasıyla ilgili çalışmanız var mı?" sorusuna Erdoğan, "KYK yurtları boş. KYK yurtlarına öğrenci arıyoruz." yanıtını verdi.

Erdoğan, daha sonra KYK yurtlarıyla ilgili sözü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bıraktı.

Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Hem Muhammed hem ailesi müsterih olsunlar. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Türkiye'deki yurt yatırımları her alanda olduğu gibi bir devrimi bizlere gösteriyor. 180 binden 750 bine gelen yurt kapasitemiz var efendim Türkiye genelinde sizin öncülüğünüzde. Bunların hemen hemen tamamını yeniden inşa ettik ve talebe, farklı parametrelere göre yeni yurt yatırımlarımızı belirliyoruz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Van örneğinde mesela bugün Van'da 10 bin yurt yatağımız var. Bunun 3 bin 500'ü boş, gençlerimizi bekliyor. Türkiye genelinde kapasitemizin yüzde 90'ı dolu ve her geçen gün sadece yıllık değil, aylık projeksiyonlarımız var. Gençlerimizin ihtiyacına, talebine göre gerektiğinde yeni bloklar yapıyoruz, yeni projeler tesis ediyoruz. Ama yurt yatak kapasitemizi hem kısa vadeli hem uzun vadeli gençlerimizin lehinde güçlendiriyoruz.

Burada bir sürdürebilirlik, istikrar söz konusu. Tıpkı burslarda olduğu gibi, kredilerde olduğu gibi gençlerimizin lehine. Genç odaklı siyasetimizde inşallah senin gibi yeni öğrencilerimizi yurtlarımıza bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Muhammed tabii şimdi nereyi kazanacağın belli değil, Allah yar, yardımcın olsun. İnşallah arzu ettiğin, güzel bir yeri kazanırsın. Ama bakanımın da ifade ettiği gibi bizim şu anda KYK yurtlarında bir defa yer sorunumuz yok. Bak harç vardı, harcı biz kaldırdık. Burs-kredi 45 liracıktı, biz onu 45 liradan aldık şu anda son rakamımız 850 liraya çıkardık. Öbür tarafta doktora, mastır öğrencilerine yönelik asgari ücrete kadar tırmandırdık. Hiçbir dönemde bizim getirdiğimiz bu imkanlar, hiçbir hükümet döneminde getirilmedi. Rahat ol, sen şimdi hazırlığını iyi yap. İnşallah başarılı bir neticeyle de arzu ettiğin üniversiteye girersin. Bu vesileyle de tüm üniversite imtihanlarına girecek aday öğrencilerimize de buradan başarılar diliyoruz, Allah yar, yardımcınız olsun." diye konuştu.

- "Üçüncü ülkelere mal gönderme gibi bir çalışmanın içerisindeyiz"

Muhammed Mete isimli gencin, "Sizin öncülüğünüzde uzay çalışmaları başladı. Yakında bir vatandaşımızı uzaya gönderecektiniz. Türkiye'nin bu gayretini ve ortaya koyduğu çalışmaları küçümseyenler var. Sizce bu tavır vizyonsuzluktan mı yoksa art niyetten mi kaynaklanıyor?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Sen cevabı verdin. Vizyonsuzluk. Bunların böyle bir vizyonu yok. Zaten 'uzay' dediğin zaman bunlar tamamıyla uçukluyorlar." dedi.

Bir başka gencin, "Şu an dünyada ekonomik kriz var. Biz dünyadan haberdarız. Siz bu durumu bir bağımsızlık savaşı olarak görüyorsunuz ve bundan sonra çok güzel günler göreceğimizi ifade etmiştiniz. Güzel günler göreceğimiz ya da bu savaşın son bulacağı günler için bir tarih verebilir miyiz? Ekonomik anlamda rahatlamaya dair bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu ekonomik istatistik eğrileri iner, çıkar vesaire. Ama şu gerçeği görmemiz lazım, az önce sen de ifade ettin. Tüm dünya başta Amerika olmak üzere bir defa ekonomik çıkmazın, sıkıntının içinde mi, değil mi? Bir tarafta Ukrayna-Rusya savaşı var ve bu savaş nedeniyle de ciddi manada tarım ürünlerinde buğday, arpa, ay çiçek yağı vesaire gibi... Bunların ciddi oranda bu ülkelerden geldiğini biliyoruz. Bu sıkıntılarda mesela bizim ciddi bir sıkıntımız yok. Bizim şu anda stoklarımızda 5 milyon ton buğdayımız var, arpa, ayçiçeği yağı, bu noktada da yok. Fakat biz bütün bunlara rağmen daha da arttıralım diyoruz."

Bununla ilgili bakanların Rusya'daki ilgili muhataplarıyla görüşmeler yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hatta bu işi çok daha farklı bir boyuta getirmek, sadece kendimize değil, oradan re-export yaparak da üçüncü ülkelere falan da mal gönderme gibi bir çalışmanın içerisinde de olacağız. Görüşmeler devam ediyor ve bu görüşmelerin yanında nitekim dün akşam da ilgili bazı kişilerle görüşmeler yaptık ve belki de önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile onlarla da görüşmeleri yapmak suretiyle ne gibi adımlar atarız, bunları konuşacağız.

Şu anda yol haritamız belli, sıkıntı bu noktada yok. Fakat tabii içimizde maalesef, yani dışarıdaki düşmanla mücadele kolay da ama içeride de maalesef bakıyorsunuz çıkmış bir tane büyükelçi müsveddesi ana muhalefetin aynı zamanda üyesi olan eski büyükelçilerden bir tanesi terbiyesiz, kalkıyor adalarla ilgili 'Bunlar, 'Yunanistan'ın hakkıdır' diyor. Ya bu adamlar bu ülkede düşünebiliyor musunuz büyükelçilik yaptı. Yani bunlardan vatansever, yerli, milli bir şey olur mu? Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur? Yalnız o değil ki, şu anda yine ana muhalefetin içinde yine böyle büyükelçilikten sıyırmış bir tane var, o da öyle. Ama biz bunların hepsini çok iyi biliyoruz. Onları koyuyoruz bir kenara yerli, milli, asli duruşumuzla yolumuza devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle bütün bu sıkıntıları da söke söke aşacak, yolumuza devam edeceğiz."

- "Haliç Kongre Merkezi kokuyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde mezarlıkların bakımına ilişkin sözleri hatırlatılarak, "Türkiye'nin gelişme ve 20 yıllık icraatlarını görmeyen, görmek istemeyenlere de bunları diyebilir miyiz?" sorusunun yöneltildiği Erdoğan, "Ne demek? Onlar şimdi mezarlığın kenarından geçerken ıslık çalanlar var, şimdi bu ıslık çalanlar işte Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de bilmeyenler. Biz ne anlatalım ki? Sadece şu Marmaray bir derstir." yanıtını verdi.

Boğaz'ın altından Marmaray'ı yaparak Asya'yı Avrupa'ya bağladıklarını hatırlatan Erdoğan, yine Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni yaptıklarını, buradan da otomobillerin geçtiğini söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıp Kuzey Marmara'yı birbirine bağladıklarını, 7 saat olan İstanbul-İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya düşürdüklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi Bay Kemal oranın milletvekili değil mi? Oranın milletvekili. Bir sormak lazım sen kaç kere İzmir'e gittin acaba? Ve İzmir şu anda onun partisinde belediyesi ve bugüne kadar acaba belediye olarak siz İzmir'e ne yaptınız? Körfez kokusundan geçilmiyor. Bir yağmur olduğu zaman alıp gidiyor. Aynı şey Ankara'da, aynı şey İstanbul'da. İşte dün Haliç kenarında Allah rahmet etsin Kadir Topbaş Bey'le bitirdiğimiz, benim temelini attığım Haliç Kongre Merkezimiz var. Baktım, Haliç Kongre Merkezi kokuyor. Tam çünkü Haliç'in kenarında yapıldı. Çok ciddi etkinliklerin yapıldığı bir yer. Zira biz, Haliç'i temizlerken Van Gölü'nün dip taraması dediğim konu, aynı şekilde Haliç'in dip taramasını yaptık. Haliç'teki bütün o çamuru, 9,5 milyon ton Haliç'ten çıkardık ve Alibeyköy'de bir ocağa naklettik. Balık tutulurken, şimdi Haliç yeniden kokmaya başladı. Mesele, aşk meselesidir. Neşet baba diyor ya 'Aşkla koşan yorulmaz.' Bizim, bu millete aşkımız var, bu ülkeye aşkımız var. Ama bunların böyle bir derdi yok. Ve bunlar böyle bir şeyi de gerçekleştiremezler. Allah nasip ederse 2023'te her şeyden önce başta İstanbul, Ankara olmak üzere tekrar bu emanetleri geri alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Ama önce 2023."

- "Yeşil, İstanbul'da da Ankara'da da bizimle var oldu"

"Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesine ilk fidan dikimini yaptınız. Başbakan olduğunuz dönemlerde planlarınızı, projenizi anlatırken heyecanla 'Allah razı olsun' diyenler, daha sonrasında sizi eleştirir oldular. Sizi neden eleştiriyorlar, bunlar iki yüzlü mü?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bunlar aslında iki yüzlü değil, bunlar çok yüzlü. Çünkü İstanbul'a Belediye Başkanı olduğum zaman İstanbul'un ana arterlerinde ağaçlandırma diye bir şey söz konusu değildi." cevabını verdi.

İstanbul'un ana arterlerini ağaçlandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, 5 milyon hedef koyduklarını, İstanbul'un bu şekilde ağaçlarla örnek hale geldiğini söyledi.

Aynı adımları Ankara'da da Melih Gökçek ile attıklarını, Gökçek'in de ağaçlandırmaya çok önem verdiğini kaydeden Erdoğan, sadece fidanlıklardan değil, ithal yetişmiş ağaçlarla da Ankara'nın ağaçlandırıldığını ifade etti.

Şimdi Ankara, İstanbul'da böyle bir ağaçlandırmanın olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Bitti. İzmir'e bakın, yok. Çünkü yeşil bizimle İstanbul'da da Ankara'da da var oldu. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bundan sonraki süreçte de yine biz aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz ve yeşilin hesabını bize soranlar önce yeşilin hesabını vermek zorundalar." dedi.

Sosyal medyada "Tayyip dedemi özledim" diye videosu yer alan çocukla da bir araya gelen Erdoğan, ​​​​Van Güzel Sanatlar Lisesi korosunun seslendirdiği eserleri dinledi.

(Bitti)

