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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig'i kabul etti

10.06.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig'i kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Michael Ludwig'i kabul etti.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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