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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve başladı

18.08.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve başladı

LVİV (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Potoçki Sarayı'ndaki üçlü zirve saat 16.50'de başladı.

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