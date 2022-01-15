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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın'da cemevi başkanları ile muhtarlar teşekkür ziyaretinde bulundu

15.01.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın'da cemevi başkanları ile muhtarlar teşekkür ziyaretinde bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'da toplu açılışlar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan 7 kişilik heyet teşekkür ziyaretinde bulundu.

Aydın Valiliğinde gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahallesi Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahallesi Muhtarı Özkan Tosun ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan heyetin Erdoğan'a, teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

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