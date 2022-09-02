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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen gazetenin manşeti: "Büyük Türkiye Kazandı"

02.09.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen gazetenin manşeti: "Büyük Türkiye Kazandı"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, 2023'te yapılacak seçimin ertesi gününe ithafen hazırlanarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen gazetede, "Büyük Türkiye Kazandı" manşeti yer aldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından günün anısına özel bir hediye takdim edildi.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından sunulan Haziran 2023 Pazartesi tarihli "2. Yüzyıl Gazetesi"nin manşetinde, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin elde ettiği zafere vurgu yapıldı.

Gazetede, "Büyük Türkiye Kazandı" manşetinin yanı sıra "Erdoğan'ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi", "Ayasofya Cami'nde şükür namazı" ve "6'lı masa paramparça" başlıklı haberler yer aldı.

Gazetenin iç sayfasında Erdoğan'ın "Hep Birlikte Türkiye'yiz" mesajını ilettiği balkon konuşmasına geniş yer verilirken, arka sayfada da Türkiye'nin üretim ve kalkınma hamlelerinin süratle devam ettiği vurgulandı.

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