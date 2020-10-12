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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı:

ANKARA HABERLERİ  | 12.10.2020 21:55 | Son Güncelleme

"Milli Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası sürecinde tarihi bir rol oynayan Ankara, bugün de başta milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere kritik kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtuluş mücadelesinin karargahı ve Türkiye'nin istiklali ve istikbali için alınan kararların sevk ve idare merkezi olan Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Milli Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşası sürecinde tarihi bir rol oynayan Ankara, bugün de başta milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere kritik kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir.

Geçmişte küçük bir yerleşim yeri olan Ankara, Cumhuriyetimizin gelişme ve ilerleme mücadelesine ortak olmuş, sanayi, eğitim ve altyapı imkanlarıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş ve dünyanın önde gelen başkentleri arasına adını yazdırmıştır.

Bu onurlu ve anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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