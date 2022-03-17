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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

17.03.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
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