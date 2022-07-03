YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde yapılan seçime ilişkin tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde yapılan seçime ilişkin tebrik mesajı

03.07.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde yapılan seçime ilişkin tebrik mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayının kazanmasına ilişkin tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştuMustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan "Mustafa" filmi izleyicilerle buluştu
Gelecek Partisinden "Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası"Gelecek Partisinden "Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleriİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaskani recep tayyip erdogan

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.