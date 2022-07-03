Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde yapılan seçime ilişkin tebrik mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayının kazanmasına ilişkin tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

