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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski başkanlara teşekkür mektubu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.02.2020 12:46 | Son Güncelleme

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski İlçe Başkanlarına gönderdiği teşekkür mektuplarını kendilerine takdim etti.AK Parti’nin bir vefa hareketi olduğunu söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Var,” Önceki dönemlerde kutlu davamızda İlçe Başkanlığı görevinde bulunan yol arkadaşlarımız başta Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan olmak üzere Ahmet Çayır, Mehmet Baş, Mustafa Şen ve Salim Turası’ya Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını, bugüne kadar verdiği emeklerden ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine yazdığı teşekkür mektuplarını takdim ettik.

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski İlçe Başkanlarına gönderdiği teşekkür mektuplarını kendilerine takdim etti.
AK Parti’nin bir vefa hareketi olduğunu söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Var,” Önceki dönemlerde kutlu davamızda İlçe Başkanlığı görevinde bulunan yol arkadaşlarımız başta Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan olmak üzere Ahmet Çayır, Mehmet Baş, Mustafa Şen ve Salim Turası’ya Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını, bugüne kadar verdiği emeklerden ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine yazdığı teşekkür mektuplarını takdim ettik. Şahsım ve teşkilatım adına bu zamana kadar görev almış değerli başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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