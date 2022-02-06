YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkür

06.02.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkür

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başkan, eşim ve ben iyi dilekleriniz için size çok teşekkür ediyor, Kosova'nın dost ve kardeş insanlarını huzurunda selamlıyoruz. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Osmaniye'de anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecekOsmaniye'de anne ve babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek
Muğla'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi gözaltına alındıMuğla'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Şubat Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:23
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:55

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Pazar

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı!

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı!

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.