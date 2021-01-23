Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnegöl’e fuar alanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Vahdettin Köşkü’nde, TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral başkanlığındaki Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi üyelerinden oluşan heyeti kabul etti. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnegöl’e fuar alanı müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı toplantıda İnegöl Genç İş Adamları Derneği’ni (İGİAD) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜGİK Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özdemir de hazır bulundu.

Kabulün çalışma toplantısı bölümünde İGİAD Başkanı ve TÜGİK Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özdemir söz alarak, İnegöl’ün uzun yıllardır eksikliğini yaşadığı uluslararası bir Mobilya Fuar Merkezinin kente kazandırılması yönündeki talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a iletti. Özdemir, toplantının sonunda fuar merkezinin yapılacağına ilişkin sözü almış olarak İnegöl’e dönmeyi ve İnegöl halkına bu müjdeyi vermeyi arzu ettiğini ifade etti.

Bu konuşma üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, çelik konstrüksiyonla yapılacak İnegöl’e yakışır “Uluslararası Fuar Alanı”yla ilgili çalışmaların derhal başlatılması talimatını Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a verdi. İnegöl’deki yerel inisiyatiflerin de katkısıyla fuar alanının bir an önce bitirilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptık, gitti" diyerek İnegöl’e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Hakan Özdemir, “KGF ve Eximbank kredilerinden, ihracatçılarımızın sorunlarına kadar birçok konuda net, somut ve kesin sonuçların alındığı bu etkili ve verimli buluşma Türk iş dünyasının önünü açacak bir takım önemli kararlara vesile olmuştur” dedi.

Başkan Özdemir, “Basın kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği ve televizyon kanallarında canlı yayınlanan ziyarette hüsnü kabulleriyle bizleri onurlandırarak İnegöl’ümüze fuar merkezi kazandırılması talimatını veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Bakanlarımıza ve her zaman olduğu gibi bizlere öncülük eden Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Erkan Güral ve değerli çalışma ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu müjdeli haberin İnegöl’ümüze hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, halkımıza sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyoruz” diye konuştu.

