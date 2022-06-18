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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

18.06.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyor, büyük emek ve gayretle ülkemizi temsil eden millilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi ve madalya kazanan milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu'nun fotoğraflarına da yer verdi.

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