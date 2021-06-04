Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Necati Yatkak ve Halit Altun'un ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz