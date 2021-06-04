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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

04.06.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Şahin Sarılmaz ile Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Necati Yatkak ve Halit Altun'un ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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