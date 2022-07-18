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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

18.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek ile Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Civelek ile aynı harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Taşkın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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