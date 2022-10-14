Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Sert'in ailesine taziye mesajı gönderdi.



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