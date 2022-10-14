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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine başsağlığı mesajı

14.10.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Sert'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

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