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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 07.02.2020 19:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan askerler, güvenlik korucuları ve Hakkari'de el bombası patlaması şehit olan Özgür Çelik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan askerler Muammer Keskin, Özen Akçam, Oğuzhan Ulaş Avcı, Özgür Işık, Cihat Erat, Fatih Karagöz, Osman Karaca, Mesut Deniz, Ramazan Süslü, Tarkan Karaca ve Ufuk Deniz ile güvenlik korucuları Hekim Kazgan, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş, Nesim Yavuz, Mehmet Esen, Nimettullah Mantaş, Nimet İnçamur ve Abdulselam Mantaş'ın ailelerine gönderdiği mesajla başsağlığı diledi.

Erdoğan, Hakkari'de el bombası patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in ailesine de başsağlığı mesajı gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çığ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkari Taziye mesajı Van

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