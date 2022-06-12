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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı

12.06.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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