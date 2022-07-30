Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı, yayımladığı mesajla kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Kabe'nin fotoğrafına da yer verdi.
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