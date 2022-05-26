Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

