Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti Isparta kongresine canlı bağlantı ile katılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin 7’inci olağan Isparta kongresine canlı bağlantı ile katılması bekleniyor. AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, programda bir değişiklik olmaması durumunda kongre için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Isparta’ya geleceğini belirterek, "Teşkilat Başkan Yardımcımız Abdülkadir Özel ile genel merkezden katılımcılarımız da bizimle birlikte olacaklar” dedi.

AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nın 7’inci olağan kongresi 22 Kasım Pazar günü saat 12.00’da Işıkkent Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılması ve partililere yönelik konuşma yapması bekleniyor.

“Pandemi şartlarına uygun bir kongre olacak”

Kongre süreci hakkında konuşan AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, kongre hazırlıklarının pandemiye uygun olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak sürdürüldüğünü belirterek, “Özellikle delege merkezli kongre planlıyoruz. Hava şartları müsait olsaydı açık alanda kongremizi yapmak istiyorduk ancak yine de geniş mekan olarak Işıkkent Kapalı Spor Salonu’nu seçtik. Hiçbir delege ve üyemizin sıkıntı yaşamaması için gereken kontrol mekanizmalarını oluşturacağız” dedi.