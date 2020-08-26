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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Erzurum otağı"nı gezdi

ERZURUM HABERLERİ  | 26.08.2020 15:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Erzurum otağı"nı gezdi

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesince kurulan "Erzurum otağı"nı ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, otağ önünde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Şahin ve Murat Altundağ tarafından karşılanan Erdoğan, bir süre konuk edildiği alanda, Erzurum'un yöresel "ehram" ürünlerini inceleyerek bilgi aldı.

Erdoğan, ziyaretinde, beğendiği ehram ürünleriyle ilgili yetkililerle fikirlerini paylaştı.

Ahlat ilçesindeki törenlere katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum ve ehram ile ilgili düşüncelerinden ötürü Erdoğan'a teşekkür etti.

Ehramın kente ait "Coğrafi İşaret Belgeli" yöresel ürünlerden olduğunu belirten Sekmen, "Sayın Emine Erdoğan, kadim kentimizin otağını ziyaret ederek şehrimizin kültürel ve tarihi özellikleriyle ehram üzerine fikirlerini bizlerle paylaştı. Hanımefendinin ehram ile ilgili tespit ve önerilerini bizatihi uygulamaya geçireceğiz. Belediye olarak bu kültür objesini farklı konseptler dahilinde yeniden ön plana çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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