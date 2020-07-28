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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatını açıklaması

GİRESUN HABERLERİ  | 28.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük: - "Üreticiyi memnun eden, sanayici ve ihracatçıyı da üzmeyen bir fiyat açıklandı"

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatının çiftçiyi memnun ettiğini söyledi.

Bölük, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kilogram alış fiyatını 22,5 lira, levant kalite fındık için alım fiyatını 22 lira olarak açıkladığını anımsattı.

Üreticiyi memnun eden, sanayici ve ihracatçıyı da üzmeyen bir fiyat açıklandığını belirten Bölük, "Fındık değerli bir ürün, değerinde de satılmalı. Açıklanan fiyatla da bu değere bir kez daha vurgu yapılmış oldu." dedi.

Bölük, serbest piyasada ise fiyatı çiftçinin tavrının belirleyeceğini ifade ederek, ürün indirme hızına göre piyasada rakamın şekilleneceğini aktardı.

Bölük, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölge milletvekilleri ve TMO yetkilileri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Başkanı Abdullah Şahin ise yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı fındık taban fiyatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık üreticisine bayram öncesi müjde verdiğini belirten Şahin, üreticinin kafasında soru işaretlerinden uzak, mutlu bir hasat dönemi geçireceğine işaret etti.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kabine üyeleri ve bölge milletvekillerine teşekkürlerini sundu.

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