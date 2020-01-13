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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği engelli öğrencilerin sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği engelli öğrencilerin sevinci

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği engelli öğrencilerin sevinci

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla kabul ettiği Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileri, mutluluklarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da kabul ettiği öğrenciler Çorlu'ya döndü.

Öğrencilerden Zehra Çamcı, okulda gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın kendilerine görme engelliler için özel hazırlanan saatlerden hediye ettiğini anlatarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Müdür Yardımcısı Elif Pınar Aslaner ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazılmasının ardından kendilerine çok kısa sürede dönüş sağlandığını belirterek, "Ziyaretin Görme Engelliler Haftası'nda uygun olacağını söylediler, bizi çağırdılar. Sağ olsunlar her şeyimizi ayarladılar ve bizleri onore ettiler.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle bir araya gelmişti.

Yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okumuştu.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorlu Görme Engelli Tekirdağ

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